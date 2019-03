Bestuur en medewerkers Rotterdamse universiteit spreken zich uit tegen Baudet

Negen medewerkers van de Rotterdamse Erasmus Universiteit keren zich in een open brief tegen Thierry Baudet. Het bestuur van de universiteit heeft de brief niet getekend, maar spreekt zich vrijdagmiddag op de website wel duidelijk uit tegen de politicus van Forum voor Democratie. Baudet zei in zijn overwinningsspeech na de provinciale verkiezingen dat hij de academische vrijheid wil inperken.

Verwerpelijk

"Wij vinden dat onze wetenschappers hun werk in alle vrijheid moeten doen. De academische vrijheid inperken vinden we niet passen in een open samenleving en daarom verwerpelijk", stelt het CvB .

Het bestuur heeft de open brief die sinds vrijdag online staat echter niet getekend. Negen medewerkers, onder via junior onderzoekers, promovendi, hoogleraren en onderzoekers, deden dat wel.

Samenzweringsachtige sfeer

Volgens de academici die de brief hebben getekend creëert Baudet een 'samenzweringsachtige sfeer'. Ook medewerkers van andere universiteiten in bijvoorbeeld Maastricht, Utrecht, Amsterdam, Groningen, Leiden en Nijmegen hebben getekend.

Een woordvoerder van de universiteit kon niet zeggen waarom de rector van de universiteit, tevens hoogleraar, de brief niet heeft getekend. "Maar dat ons statement vandaag online komt, is toeval. Het was al langer in de maak."