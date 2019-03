Metamorfose van 12 miljoen voor Beijerlandselaan

Vaag, rommelig en bij vlagen crimineel. De Beijerlandselaan was ooit dé plek om lekker te flaneren op Rotterdam-Zuid, maar dat is al lang niet meer zo. Een miljoeneninjectie moet oude tijden doen herleven.

"Zes bruidswinkels, zeven geldwisselkantoren en zeven kappers", somt wethouder Richard Moti op. Moti heeft Rotterdam-Zuid in zijn pakket en zijn handen jeuken om de Beijerlandselaan en in het verlengde de Groene Hilledijk aan te pakken.

"We willen de Beijerlandselaan terug geven aan de Rotterdammers. Heel Zuid moet hier weer winkelen, die tijd willen we weer terug." Om dat te bereiken trekt Rotterdam 12 miljoen uit voor de 1,2 km. Dat is 10.000 euro per meter.

Een groot deel van dat bedrag zal bestemd zijn voor het uitkopen van eigenaren van verpauperde en gedateerde panden. Die panden krijgen een flinke make-over. Ook krijgt de kale middenberm meer groen, komen er meer oversteekplaatsen en wordt een 30-kilometer zone overwogen.

Opvallend in het plan is het oprichten van een sociale winkelcoöperatie. Huurders kunnen daar voor een schappelijke prijs een plek krijgen. Wel zal de gemeente strenge eisen stellen en moeten ze echt een toevoeging zijn.

Ook moet de Beijerlandselaan meer dienstverlenende ondernemers krijgen zoals tandartsen en fysioptherapeuten.

Ron Gelder, opsteller van het plan, kan verder niet wachten tot ondernemers de welbekende luifels van de gevel verwijderen. "Ze zijn daar niet toe verplicht, maar we willen ze wel helpen. Ook daar zal de straat van opknappen."

In totaal zal de aanpak van de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk tien jaar duren.