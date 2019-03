Marathonloper Nicole: 'Als het koud is sla ik de training liever over'

Vandaag is aan het woord: Nicole van de Water-van Diggelen ( 28) uit Spijkenisse.

Bekkeninstabiliteit

Nicole loopt voor de vierde keer een marathon, dit wordt de derde in Rotterdam. "Ik ben ooit aangereden door een fietser, daar heb ik bekkeninstabiliteit aan overgehouden. Ik had net van tevoren besloten om mijn eerste marathon te gaan lopen. Na een half jaar revalideren en rustige opbouwen ben ik inmiddels 3 marathons verder."

Nicole is er eerlijk in, het kost af en toe moeite om de deur uit te gaan voor een training. "Als het koud is en er staat veel wind, dan sla ik liever over. Maar meestal kijk ik van tevoren op een site hoe het weer is voor heel de week en dan plan ik zo mijn loopjes in."

De uitzending van de Rotterdam Marathon op TV Rijnmond volgt Nicole traditiegetrouw op een wel heel bijzondere manier. Nicole: "Ik kijk de volgende dag met mijn medaille om en dan geniet ik gewoon nog een keer.

Met tranen in de ogen kijk ik dan hoe mensen over de finish komen."