FC Dordrecht kan niet stunten tegen Go Ahead Eagles (1-3)

FC Dordrecht verloor met 3-1 van Go Ahead Eagles

Daniel Breedijk na FC Dordrecht - Go Ahead Eagles (1-3): 'Het was een stukje eerherstel, niet het resultaat helaas.'

Claudio Braga na FC Dordrecht - Go Ahead Eagles (1-3): "Het spel was positief om te zien, maar het doet pijn dat je geen punten pakt."

FC Dordrecht heeft zich qua resultaat niet herstelt van de 8-1 nederlaag tegen FC Eindhoven. Aan de Krommedijk verloren de Schapenkoppen met 3-1 van Go Ahead Eagles.

FC Dordrecht begon met een sterk gewijzigde ploeg. Van Bryan Janssen en Antonio Stankov is bekend dat hun contracten niet worden verlengd en dus leek Claudio Braga te kiezen voor Petar Stoskovic en Lewis Montsma, die volgend jaar wel in Dordrecht te bewonderen zijn. Ook Joël Zwarts keerde terug in de basis na een enkelblessure.

Maar binnen zes minuten ging het mis voor FC Dordrecht. Jaroslav Navratil rondde een counter van Go Ahead Eagles koeltjes af voor de 1-0. Oussama Zamouri scoorde snel de Dordtse gelijkmaker, waardoor de schrik voor een nieuwe monsternederlaag afnam. Thomas Verheydt zette de bezoekers na een half uur weer op voorsprong, waardoor Dordrecht wederom in de achtervolging moest.

Na rust drukte FC Dordrecht nog aan en kreeg het kansen, onder andere via Ousama Zamouri. Zijn poging scheerde langs de kruising, voorbij het doel van Go Ahead Eagles. In de slotfase vond Navratil wederom het net, en met zijn tweede goal van de avond zette hij de 1-3 eindstand op de borden.

Door de nederlaag blijft Dordrecht zeventiende in de eerste divisie met 25 punten. Telstar lijkt niet meer te achter halen met een voorsprong van dertien punten. Concurrent Jong AZ verloor dit weekend ook en blijft daardoor twee punten achter de Schapenkoppen.

Scoreverloop FC Dordrecht - Go Ahead Eagles

7' Jaroslav Navratil 0-1

10' Oussama Zamouri 1-1

30' Thomas Verheydt 1-2

90' Jaroslav Navratil 1-3