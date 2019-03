Gratis compost halen op Landelijke Compostdag

Verschillende gemeenten in de regio 'trakteren' hun inwoners op gratis compost als bedankje voor het goed scheiden van gft-afval. Per huishouden is één zak beschikbaar die zaterdag opgehaald kan worden bij een milieupunt.

In Nederland wordt jaarlijks vijftigduizend vrachtwagens gevuld met groente-, fruit- en tuinafval ingezameld. Het inzamelen is goed voor het milieu: het wordt verwerkt tot compost voor gebruik in de land- en tuinbouw en in sier- en moestuinen. En van de stoffen die vrijkomen bij het maken van compost, wordt ook groene stroom gemaakt.