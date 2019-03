Bijna zover: nieuwe dienstregeling Qbuzz gaat zondag in

Verschillende stads- en streekbussen in de Drechtsteden en de Alblasserwaard rijden vanaf zondag volgens een nieuwe dienstregeling. Qbuzz hoopt hiermee de problemen op te lossen die na de start in december vorig jaar ontstonden.

Qbuzz nam het vervoer in de regio Dordrecht op 9 december over van Arriva. Sindsdien klagen passagiers over bussen die niet op tijd rijden en chauffeurs over verouderd materiaal.

Naar aanleiding van die klachten heeft Qbuzz in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland, die opdrachtgever is, het lijnennet op verschillende plekken aangepast.

Per 31 maart, morgen dus, gelden voor diverse buslijnen andere rijtijden en optimalisaties, waardoor de kans op uitval en vertraging afneemt. In het kort staan hieronder de belangrijkste veranderingen beschreven.

Wijzigingen

StadsBuzz 4 rijdt in de spits niet meer tussen de Laan van Europa in Dordt en bedrijventrerrein Dordtse Kil III en wordt zo betrouwbaarder voor reizigers van/naar Staart, Wielwijk en Papendrecht, omdat de filegevoelige kruising N3/A16 vermeden wordt.

StadsBuzz 10 rijdt alleen tussen P+R Weeskinderendijk, Centraal Station en de binnenstad. Dit zorgt voor betere ontsluiting van het centrum. Deze bus rijdt niet meer door naar Dordtse Kil.

StadsBuzz 8 rijdt voortaan door naar Dordtse Kil III via een al bestaande busbaan. Zowel in de ochtend- als avondspits komt er één extra rit bij.

De nieuwe buslijn 9 neemt de ritten over die nu nog als lijn 10 rijden naar Dordtse Kil en Krabbepolder. De betrouwbaarheid op beide lijnen neemt volgens Qbuzz daardoor toe.

SnelBuzz 316 reed in het weekend al twee keer per uur naar Molendijk, maar voortaan ook doordeweeks in de daluren overdag weer twee keer per uur.

Lijn 74 krijgt tussen Groot-Ammers en Schoonhovenseveer een tussenrit. Deze vertrekt om 6:48 van het Fortuynplein in Groot Ammers, is om 6:55 bij de halte Schoonhovenseveer en rijdt vanaf daar direct verder als lijn 90 naar Utrecht.

Scholieren en forensen komen door deze verandering rond 8.00 uur aan in Utrecht. Door het toevoegen van deze rit ontstaat een halfuur dienst tussen Groot-Ammers en Utrecht.

De R-net lijn 491 stopt voortaan ook bij de halte Alblasserdam Hoogendijk. Het bedrijventerrein wordt beter bereikbaar en Qbuzz denkt dat de overstap op snelBuzz 316 naar Alblasserdam zo beter wordt.

De dienstregeling van de lijnen 4, 90, 316, 387, 388, 488, 489 en 491 is veranderd. Op sommige momenten van de dag bleek dat de dienstregeling te krap was.