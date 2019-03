Dordtse papegaaiduiker is 'verzwakt, onderkoeld en drijfnat'

De papegaaiduiker, ook wel bekend als de Atlantische Puffin (dit is niet het beestje dat in Dordrecht neerstreek) - Foto: Pixabay

De papegaaiduiker die vrijdag neerstreek in Dordrecht is opgevangen door Vogelklas Karel Schot in Rotterdam. De Atlantische Puffin, zoals het dier ook wordt genoemd, moet de komende 48 uur eerst aansterken voor ze hem verder kunnen onderzoeken.

De vogel dobberde zaterdagochtend aan de rand van de sloot toen hij door een van de vogelaars is opgepakt en vervoerd naar de Vogelklas. Daar kwam het beestje 's ochtends verzwakt, drijfnat en onderkoeld aan.

"Momenteel zit hij in een warmtekooi om aan te sterken en we merken al dat zijn lichaamstemperatuur stijgt", zegt beheerder Monique de Vrijer, die het geslacht van de papegaaiduiker nog niet weet, maar het voor het gemak over 'hem' en 'hij' heeft.

De papegaaiduiker werd vanochtend uit het water gehaald (Tekst gaat verder onder de video)



Revalidatie

"De komende 48 uur krijgt hij sondevoeding en elektrolytenvloeistof en zodra hij is aangesterkt, kunnen we de bloedwaarden meten en het beestje intern onderzoeken. Dan pas kunnen we iets zeggen over de revalidatie." Het is te hopen dat de puffin dan gezond blijkt, want als er iets ernstigs aan de hand is, zoals orgaanfalen, dan moet de puffin ingeslapen worden.

Als alles goed gaat en de puffin blijkt gezond, dan krijgt hij een wasbeurt en moet de waterdichtheid van zijn verenpak hersteld worden. Het verenpak van een zeevogel beschermt, isoleert en houdt ze droog. Als dat lek is, werkt de isolatie minder goed en kunnen ze op den duur dood gaan. "Gelukkig kunnen ze hun verenpak zelf goed onderhouden, maar daarvoor moet 'ie eerst aansterken."