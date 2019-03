'Dordtse' papegaaiduiker opgevangen door Vogelklas Karel Schot

De papegaaiduiker, ook wel bekend als de Atlantische Puffin (dit is niet het beestje dat in Dordrecht neerstreek) - Foto: Pixabay

De papegaaiduiker die vrijdag neerstreek in Dordrecht is opgevangen door Vogelklas Karel Schot in Rotterdam. De Puffin, zoals het dier ook wordt genoemd, wordt op dit moment onderzocht.

De vogel kwam zaterdagochtend zelf uit het water gewandeld en is toen meegenomen. Pas aan het het begin van de middag kan iets gezegd worden over de toestand van de papegaaiduiker.