Politie houdt tweede verdachte aan op Curaçao in moordzaak Dairon

De politie heeft vrijdag op Curaçao een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de fatale schietpartij op de Rechthuislaan in Rotterdam. Daarbij kwam de 32-jarige Dairon Alberto om het leven.

Het onderzoeksteam dat sinds de schietpartij op 28 oktober 2018 onderzoek doet, had eerder informatie gekregen dat de verdachte zich mogelijk op Curaçao zou bevinden. Met hulp van de politie daar, is vrijdag een 21-jarige Rotterdammer opgepakt. Hij wordt binnenkort overgebracht naar Nederland voor verdere vervolging.

Het is nog niet bekend wat zijn exacte rol is geweest, dat wordt nog verder onderzocht. Eerder dit jaar, op 28 februari, werd een 24-jarige Rotterdammer opgepakt in Limburg . Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij en zit nog steeds vast.

Dairon Alberto

Dairon stond op de nacht van de schietpartij met wat vrienden op straat toen de nog onbekende schutter met een getrokken vuurwapen op hen af kwam. Op camerabeelden is te zien hoe Dairon, door vrienden Dajo genoemd, nog probeerde te vluchten voor zijn belager.

De politie ziet als een van de scenario's dat de dood van Dairon een vergelding was voor een eerdere liquidatie in Rotterdam Beverwaard. Daar werden in december 2017 aan de Rhijnauwensingel twee mannen doodgeschoten.