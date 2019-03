Politiek 010: 'Coalitie moet ruimte geven aan oppositie'

Harde confrontaties, elkaar verwijten maken. In de Rotterdamse politiek gaat het er vaak hard aan toe. Zeker na het debat over het Schiekadeblok. In Politiek010 vandaag een gesprek metde Leidse universitair docent Staats- en Bestuursrecht Geerten Boogaard. Wat is er aan de hand in de Rotterdamse gemeenteraad en hoe kan het opgelost worden.

Boogaard: "Nou wat ik er zo op een afstandje van zie, is een raad waar de verhoudingen toch aardig verziekt zijn en de coalitie en de oppositie bijna zo ver als denkbaar van elkaar verwijderd zijn”

Ruimte geven aan oppositie

Geerten Boogaard zat zelf ook in een aantal jaar in de gemeenteraad in Leiden. Ook daar waren de verhoudingen tussen de oppositie en de coalitie slecht en was een padstelling ontstaan. Die is toen uiteindelijk doorbroken door de oppositie meer ruimte te geven en te betrekken bij de collegevoorstellen.

“Toen is er een afspraak gemaakt tussen alle partijen om de scheidslijn tussen de oppositie en de coalitie zo dun mogelijk te houden. Ze wilden de oppositie zoveel mogelijk perspectief geven op meedoen als het gaat om het verdelen van de invloed en het geld. Toen is er een college gevormd dat heel breed was samengesteld politiek ideologisch met heel weinig afspraken”.

Het idee was dat het college met scenario’s naar de raad kwam waar uit kon worden gekozen. Elke oppositiefractie had iedere keer een kans mee te doen. Boogaard: “Dan krijg je constructiviteit terug”. Dat adviseert hij Rotterdam ook. “Dat heeft in Leiden gewerkt, dus de kans bestaat dat het ook in Rotterdam zou kunnen werken”.

Eigen ervaringen

In deze uitzending van Politiek010 reageren Ellen Verkoelen van 50Plus (oppositie) en Kevin van Eikeren van de PvdA (coalitie) op de uitspraken. Verkoelen herkent zich wel in de uitspraken van de docent staats- en bestuursrecht. Van Eikeren is het er voor een groot deel niet mee eens. Hij zegt dat er bij veel onderwerpen wel goed wordt samengewerkt met de oppositie.

Beiden herkennen wel de harde persoonlijke uitvallen en spreken de wens uit dat die wat minder worden. Dan kan er weer meer op de inhoud gedebatteerd worden.