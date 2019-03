Hoekse Lijn gedoopt tot Groot Nutteloos Bouwwerk

De Hoekse Lijn is zaterdag met een fles rode wijn gedoopt

Tijdens een opmerkelijke ceremonie op Station Vlaardingen West is zaterdagmiddag de Hoekse Lijn symbolisch gedoopt tot Groot Nutteloos Bouwwerk. Dit fenomeen - een begrip in België - staat voor ongebruikte of nooit afgemaakte grootschalige openbare projecten.