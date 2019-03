Waarom zie je nergens meer iets over de Waterschapsverkiezingen?

Fluisterverkiezingen

Adriaan de Vries zag overal nieuws voorbij komen over de Provinciale Staten en vooral de Eerste Kamer, maar over de waterschappen hoor je nauwelijks nog iets. Hoe kan dat?

Hartelijk bedankt voor de strepen

Mevrouw Velthuizen kwam naar de bibliotheek om te vragen: De strepen op het wegdek van de Hartelbrug zijn niet doorgetrokken en ook niet echt 'in blokjes'. Het zijn lange strepen van ongeveer één meter. Wat betekent dat? Mag je er nou wel of niet overheen?

Desiderius in de hoek

Johan Pieterse uit Charlois belde om te vragen of Erasmus in Rotterdam op school heeft gezeten.

Ridders en pollen

Dirk de Jong uit Maassluis vroeg of mensen in de Middeleeuwen last hadden van hooikoorts en andere allergieën. Je hoort vaak dat zo’n allergie komt omdat we tegenwoordig te schoon opgroeien, maar misschien hadden ze er vroeger ook wel last van. Is daar ooit over geschreven?

Een groen tapijtje

Dora de Vries uit Rotterdam vroeg ons: is het verstandig om kunstgras in de achtertuin te leggen? Kan dat helpen bij de waterberging?

Gekleurde betekenis

Mevrouw Nijsen uit Dordrecht belde ons om te vragen: waar komt de waarde- en betekenisbepaling van kleuren vandaan? Waarom gebruiken we geel met Pasen en rood met Kerst bijvoorbeeld?

Koffielepels?!

Gre Hoogendoorn uit Charlois vroeg ons om het verschil tussen koffie- en theelepeltjes.

...en een tennisarm dan?

Jacqueline van 't Wout uit Rotterdam-Zuid: wat is een voetbalknietje?

Langzaam loaden

Ankie van Es vroeg via Facebook: waarom gaat het uploaden van filmpjes sneller op de smartphone dan op de desktop pc? Ik stuurde van de week wat filmpjes via m'n desktop en dat duurde meer dan een uur, maar via m'n smartphone uploadde ik het binnen vijf minuten.

Linkerhand, rouwrand

Wilhelm van Veldhoven van Zuid vroeg ons: waarom zit er aan je linkerhand onder je nagels altijd vuil en rechts niet? Meneer van Veldhoven is zelf rechtshandig.

Petra Meijer-Verkijk zegt daarover op Facebook: vuil onder mijn nagels heb ik ook als ik vaak mijn handen in mijn broek of jaszak hebt. Dat is misschien stof van de vezels. Zeker de linkerhand, want die gebruik je minder.

Gefopt!

Richard van den Engel uit Spijkenisse vroeg via Facebook: Maandag is het weer 1 april... Waar komt het vandaan dat iedereen elkaar op die dag voor de gek wil houden?

