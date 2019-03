Euromast en Erasmusbrug in het donker tijdens Earth Hour

In de nacht van zaterdag op zondag gaat de zomertijd weer in. Foto: Pixabay

In de nacht van zaterdag op zondag gaat de zomertijd weer in. De klok gaat om 02.00 uur één uur vooruit. Traditioneel doen verschillende steden, waaronder Rotterdam, een uur het licht uit voor Earth Hour. In Rotterdam hullen onder meer de Erasmusbrug en de Euromast zich rond half negen in het donker.

Sinds 1977 verzetten we in Nederland in het laatste weekend van maart de klok, maar het lijkt erop dat hier een einde aan gaat komen. Een meerderheid van het Europees Parlement wil er in 2021 vanaf.

Met het ingaan van de zomertijd is het 's ochtends langer donker maar in de avond langer licht. Dat kan ertoe leiden dat we 's avonds minder stroom verbruiken omdat de lichten pas later aan hoeven.

Bij het ingaan van de zomertijd slapen we een uur korter. Veel mensen zeggen fysiek last te hebben van het verschuiven van de tijd: het verstoort de biologische klok. Bij de een duurt die ontregeling langer dan bij de ander. De wintertijd is eigenlijk de 'normale' tijd.