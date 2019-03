Betalingsachterstand Dutch Windmills: duel met Feyenoord uitgesteld

Twee weken geleden werd bekend dat de Dordtenaren opnieuw niet mogen spelen in de sporthal. Dutch Windmills speelt dit jaar voor het eerst in de eredivisie en kamp het hele seizoen al met financiële problemen. In december werden ze al eens uit het Sportboulevard geweerd om vervolgens toch weer terug te mogen keren . Ondertussen mocht de ploeg ook niet meer trainen in het Rotterdamse Topsportcentrum .

Dennis van Rijswijk, manager van Sportboulevard liet onlangs aan RTV Rijnmond weten dat de club sinds januari geen huur meer betaalt. Oprichter Ton Sels zei dat de ploeg niet uit de hal geweerd kan worden omdat bepaalde afspraken volgens hem niet zijn nagekomen.