Het strand van Kwade Hoek ligt bezaaid met afval: tijd voor de grote schoonmaak

Twee kilometer strand op de kop van Goeree-Overflakkee is bezaaid met aangespoeld vuil, met name plastic zakken, banden, flessen en visnetten. Het afval kwam met een recente storm mee met het water van de zee. Maar ook via de Haringvlietsluizen is er vuil met het rivierwater meegekomen.

Hulp

Geert Faasse zag een paar dagen geleden tijdens een van zijn wandelingen de vervuiling op het strand. "Het was extreem veel. Normaal gesproken halen vrijwilligers het hier weg, maar dit was echt niet meer te behappen." Hij belde daarom de gemeente voor hulp. Uiteindelijk stelde Rijkswaterstaat een trekker met laadbak te beschikking om het verzamelde vuil af te voeren.

"We zijn blij met de 25 vrijwilligers vandaag want er ligt zoveel, dit kan Natuurmonumenten zelf niet op ruimen", zegt Ted Sluijter van Natuurmonumenten Zuid-Hollandse Eilanden.

Het gebied dat wordt schoongemaakt is in eigendom en in beheer bij verschillende overheden zoals Rijkswaterstaat, Gemeente Goeree-Overflakkee en Natuurmonumenten. Gezamenlijke aanpak van vervuiling kost vaak veel tijd en overleg.

Coördinatie

"Je hebt eigenlijk een coördinerende organisatie nodig die snel kan ingrijpen bij een vervuiling als deze,"zegt Sluijter. "Dat betekent dat er snel een trekker komt om het vuil weg te halen en dat je mensen organiseert die gaan schoonmaken."

Ook strandwandelaar Geert Faasse stoort zich aan het feit dat er niet één aanspreekpunt is bij plotselinge grootschalige vervuiling. Toen hij vorige week het afval ontdekte wilde hij dit snel aankaarten om schoonmaak in gang te zetten.

"Rijkswaterstaat wil wel maar wijst naar de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente wijst naar Natuurmonumenten, zo wijst iedereen na elkaar," zegt de Faase

"Ik vind dat de gemeente Goeree-Overflakkee, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat snel om tafel moeten zitten om dit te regelen. Daar hoort ook een fonds bij om de activiteiten te bekostigen."