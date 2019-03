Medewerkers Bijenkorf delen tulpen uit aan winkelend publiek

Het was Dwaze Zaterdag, tientallen medewerkers voerden actie voor een betere CAO met hogere lonen. De medewerkers hebben zich georganiseerd via BeeUnited/FNV en CNV. Een uur lang werden tulpen weggegeven. Rond 16:00 uur volgde een klantenapplaus van exact één minuut in de winkel, waarbij klanten applaudisseerden voor het personeel.

"Die waardering voor hun werk is heel belangrijk voor het personeel", aldus FNV-medewerker Linda Vermeulen. De CAO-onderhandelingen zitten muurvast. De directie van het warenhuis in Rotterdam wil het personeel jaarlijks driekwart procent meer loon geven en dat is volgens de vakbonden en de medewerkers onvoldoende. Zij voelen zich ondergewaardeerd door de directie.