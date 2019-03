Amateurvoetbal: Jeroen Rijsdijk op een nederlaag getrakteerd bij terugkeer

In de tweede divisie heeft Excelsior Maassluis de derby tegen Jong Sparta gewonnen. Het werd 2-0 op Sportpark Dijkpolder. In diezelfde competitie ging Barendrecht met 3-0 onderuit bij de IJsselmeervogels.

Excelsior Maassluis - Jong Sparta was een interessant affiche voor Sparta-trainer Jeroen Rijsdijk. Hij was vanaf 2015 tot aan het vorige seizoen de trainer van de Tricolores en vierde grote successen door onder meer algeheel amateur kampioen te worden in 2016.

Marouane Afaker bracht de thuisploeg na ruim tien minuten spelen op een voorsprong waarna Sefa Kurt het duel kort voor tijd op slot gooide.

Derde divisie

Middenmoters ASWH en FC Lisse maakten er in Hendrik-Ido-Ambacht een doelpuntrijk duel van dat de thuisploeg met 3-2 naar zich toe trok. ASWH boog door goals van Jesper van den Bosch en Mels van Driel voor de rust een 0-1 achterstand om tot een voorsprong. Na de pauze maakte Peter Verhoeve er 3-1 van uit een corner.

SteDoCo ging in Hoornaar met 1-2 onderuit tegen DVS'33 Ermelo. Bryan Jongeneel maakte vlak voor tijd de 1-2 namens de thuisploeg.

Hoofdklasse A

Ook in de hoofdklasse stond er een derby op de rol hoewel dit een restant betrof. Eerder deze maand werd sc Feyenoord - Capelle bij een 1-0 ruststand gestaakt door een blessure bij de scheidsrechter. Na negentig minuten stond er nu een 2-1 eindstand op het bord. Quincy Oosterom maakte na drie minuten al de 2-0 waarna Kevin van La Parra nog iets terug deed.

Overige uitslagen hoofdklasse A zaterdag

Zwaluwen - Jodan Boys 0-1

Spijkenisse - Jong FC Den Bosch 3-1