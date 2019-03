De koeiendans: koeien van boer Bas zijn blij dat ze weer de wei in mogen

Maanden hebben ze erop gewacht en nu is het zover: de 82 koeien van boer Bas van den Berg mogen de wei weer in. Speciaal voor deze gelegenheid werd Hoeve Ackerdijk opengesteld voor publiek.

Vanaf december zaten de koeien binnen op de boerderij bij de Schieveense polder, nu kunnen ze weer van de lentezon genieten. Dolenthousiast renden de wit-zwarte en bruin-witte koeien het veld in, terwijl ze dansten en sprongen.

"Ik was gisteren bezig met de voorbereiding, waarbij ik alle draadjes op het erf zette. Dat merkten de koeien en ze wisten dat ik dat vorig jaar ook deed voordat ze naar buiten mochten, dus werden ze onrustig", vertelt Bas.

RTV Rijnmond gaf een van de koeien een cowcam mee. No animals were harmed during the making of this video.