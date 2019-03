Plasticvanger over paar maanden weer in bedrijf

Als alles goed gaat, is de plasticvanger van The Ocean Cleanup binnen een paar maanden weer in bedrijf. Dat meldt het Rotterdamse bedrijf achter het project.

Begin dit jaar brak de veegarm die het plastic uit het water moest vissen af. Uit onderzoek bleek dat het materiaal vermoeidheidsbreuken toonde bij de lasnaden, waardoor het uiteinde kon afbreken. Een ontwerpfout, is de conclusie. Die wordt de komende weken hersteld, waarna de plasticvanger opnieuw kan worden gelanceerd.

Na de reparatie gaat het systeem weer aan het werk in de zogeheten Great Pacific Garbage Patch. Dat is een drijvende vuilnisbelt vol plastic deeltjes, tussen Hawaï en de westkust van de Verenigde Staten.

The Ocean Cleanup is een project van wetenschapper Boyan Slat. Via crowdfunding haalde hij 2 miljoen euro op voor zijn pilotproject waaraan hij en zijn team in de afgelopen jaren in Rotterdam-West hebben gewerkt.

Het plastic dat in de wereldzeeën drijft, vormt een grote bedreiging voor het zeeleven. Vissen en andere zeedieren eten het plastic per ongeluk op, stikken erin of sterven door vergiftiging.