Excelsior geeft punt in slotminuut uit handen bij sc Heerenveen

Excelsior heeft door een goal in minuut 90 met 1-0 verloren van sc Heerenveen. Invaller Pelle van Amersfoort liep de bal van dichtbij binnen. Excelsior verdiende een punt en kreeg vooral in de tweede helft een paar goede kansen.

Voor de pauze viel er nauwelijks iets te genieten in het Abe Lenstra Stadion. Lang kwamen beide ploegen niet veel verder dan wat speldenprikjes totdat Heerenveen-verdediger Daniel Høegh vlak voor rust uit een vrije trap van Stijn Schaars op de lat kopte.



In de tweede helft werden de Kralingers steeds sterker en was Mikael Anderson twee keer kort achter elkaar dichtbij de 0-1. Eerst keerde Warner Hahn zijn schot knap en daarna boog de IJslander de bal voorlangs.



Excelsior voetbalde vervolgens nog twee goede kansen bij elkaar. Marcus Edwards dribbelde verrassend buitenom en wipte de bal naast met rechts. De grootste kans was voor Jurgen Mattheij die uit een vrije trap van Ryan Koolwijk van dichtbij op de voeten van Hahn kopte. Namens Heerenveen schoot Sam Lammers tussendoor van dichtbij over.

Na de goal van Van Amersfoort kreeg invaller Ali Messaoud nog een grote kans en ook hij stuitte op Hahn.

Scoreverloop

90' 1-0

Opstelling Excelsior

Damen, Fortes, Mattheij, Oude Kotte, Burnet, Schouten, Koolwijk, Bruins, Edwards, Omarsson (72' El Hamdaoui), Anderson (80' Messaoud)