LIVE: sc Heerenveen - Excelsior (0-0)

Excelsior neemt het vanavond in Friesland op tegen sc Heerenveen. De wedstrijd is live te volgen op Radio Rijnmond en middels de onderstaande liveblog.

De aftrap van de wedstrijd is om 20.45 uur. Via deze link is de radio uitzending te beluisteren.

Opstelling Excelsior

Damen, Fortes, Mattheij, Oude Kotte, Burnet, Schouten, Koolwijk, Bruins, Edwards, Omarsson, Anderson

Let op: het kan even duren voordat de liveblog is geladen.