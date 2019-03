Zaalsporten: Dames Sliedrecht Sport slaan finale-ticket binnen

Sliedrecht Sport is de koploper in de kampioenspoule met een straatlengte voorsprong op de achtervolgers. Set Up uit Ootmarsum en VC Sneek lijken te gaan vechten om het andere finale-ticket. zij delen momenteel de tweede plaats.

De finale om de landstitel is een 'best of five' play-off. De ploeg die drie finalewedstrijden wint, is kampioen.

Na de vrouwen gingen de mannen van Sliedrecht Sport in De Basis met duidelijk cijfers onderuit tegen titelkandidaat Achterhoek Orion. Het werd 0-3 (21-25,12-25,19-25).

Waterpolo

In een gelijkopgaande wedstrijd hebben de Barendrechtse waterpoloërs van ZPB thuis verloren van het Utrechtse UZSC. Na drie periodes stond het nog 4-4 waarna de bezoekers aan het langste eind trokken.

De Rotterdammers van SVH verloren ook. Het werd thuis 7-10 tegen De Ham.