Feyenoord verliest in laatste seconden van FC Utrecht

Feyenoord heeft zondagmiddag met 3-2 verloren bij FC Utrecht. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst kwam door goals van Urby Emanuelson en Sander van der Streek op een 2-0 achterstand. Sam Larsson en Robin van Persie maakten in de tweede helft wel nog gelijk. Timo Letschert maakte in de laatste seconden alsnog de winnende.

Voorafgaand aan de wedstrijd werden de slachtoffers van het drama in Utrecht herdacht. Met fakkels, gezang en spandoeken werd de aanslag waardig herdacht. Mede daarom leken de ploegen wat aangeslagen te beginnen. Na een aantal minuten kwam de wedstrijd wel los.





Kansen op 0-1

Feyenoord kreeg via Sam Larsson de eerste kans. Hij werd goed weggestoken en kon op doelman David Jensen af. Zijn schot met rechts draaide echter niet genoeg naar de hoek, waardoor de doelman van FC Utrecht zijn hand er tegen kon zetten.

Even later kapte Van Persie zijn tegenstander uit en leek hij de 0-1 te gaan maken. Maar hij gleed weg, waardoor de kans verdween.

Een vrije trap leverde even later gevaar op voor FC Utrecht. Na een rommelige situatie werd de bal ingeschoten, maar trof het geen doel. Nota bene Nicolai Jørgensen deed zijn verdedigende taken goed en werkte de bal weg.

Mooie vrije trap

Een overtreding van Tonny Vilhena vlakbij het strafschopgebied, leverde een vrije trap op voor FC Utrecht. Urby Emanuelsen benutte die kans en schoot via de binnenkant van de paal de 1-0 binnen.

In de tweede helft ging Kenneth Vermeer gruwelijk in de fout. Hij speelde de bal zo in de voeten van een Utrechter. Van der Streek ontving de bal en schoot vervolgens goed binnen: 2-0.

Berghuis valt goed in

Nadat de gepasseerde Steven Berghuis mocht invallen, werd Feyenoord beter en gevaarlijker. Hij stond een paar seconden in het veld en wsa meteen beslissend. Door zijn actie kon Larsson uithalen en de 2-1 maken.

Robin van Persie kon een kwartier voor tijd ook de gelijkmaker scoren. Een schot van Tonny Vilhena werd door Jensen niet helemaal lekker verwerkt, waardoor Van Persie de 2-2 kon maken. Doordat Feyenoord wat aanvallender ging spelen en risico nam, kregen beide ploegen daarna nog mogelijkheden.

Maar in de laatste seconden schoot Riechedly Bazoer op de paal en kon Timo Letschert daarna binnenkoppen, waardoor Feyenoord met lege handen naar huis ging. Door de nederlaag verliest Feyenoord definitief de derde plaats aan AZ. Zij hebben nu drie punten meer.

Scoreverloop

33' 1-0 Urby Emanuelson

59' 2-0 Sander van der Streek

64' 2-1 Sam Larsson

75' 2-2 Robin van Persie

90' 3-2 Timo Letschert

