Volg FC Utrecht - Feyenoord live op Radio Rijnmond

Gaat Feyenoord voor het eerst sinds 9 december in Emmen weer eens een uitwedstrijd winnen in de eredivisie? Die vraag staat vanmiddag centraal als Radio Rijnmond Sport volledig in het teken staat van de wedstrijd FC Utrecht - Feyenoord.

Het is de derde keer dit seizoen dat FC Utrecht en Feyenoord elkaar treffen. Zowel in de competitie als in de beker won Feyenoord in De Kuip met 1-0. Feyenoord staat in de eredivisie na gisteravond vierde omdat AZ met 1-0 won van FC Groningen.

Radio Rijnmond Sport wordt tussen 13.00 en 18.00 uur gepresenteerd door Dennis Kranenburg. FC Utrecht - Feyenoord begint om 14.30 uur en het commentaar komt van de vaste volgers Sinclair Bischop en Dennis van Eersel.