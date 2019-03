Adrie Poldervaart: 'Tweede helft is prijzenswaardig, alleen je vergeet weer te scoren'

''Het is ontzettend zuur, niet te beschrijven,'' zei Excelsior-trainer Adrie Poldervaart na de 1-0 nederlaag bij sc Heerenveen zaterdagavond. ''Het spel was prijzenswaardig in de tweede helft, alleen je vergeet weer te scoren.''

''Ik kan mijn ploeg niets verwijten, alleen dat ze niet gescoord hebben,'' vervolgt Poldervaart. Excelsior heeft nu vijf wedstrijden op rij niet gescoord en de oplossing hiervoor is niet makkelijk te vinden. ''Ik kan wel zeggen dat dit beter moet, maar daar doen de jongens zeker wel hun best voor. Het is niet dat hij er wel in gaat als ik erom ga roepen. En het is ook niet zo dat ik nu aan een knop draai en we er dan vier in schieten.''

De oefenmeester oogde getergd. ''Iedereen verweet mij dat we voor de winter te aanvallend speelden en dat we veel goals tegen kregen. Nu krijgen we weer een goal tegen met allemaal mensen in en rondom de 'zestien'. Ik hoop dat die mensen dat eens goed zien.''

