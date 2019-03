Hillesluis wil politiepost terug in de wijk

Noem het een brandbrief. Of een smeekbede. De Wijkraad van Hillesluis in Rotterdam-Zuid wil niets liever dan dat de politiepost op het Sandelingenplein wordt heropend. "Het is nodig voor de veiligheid op straat. Met meer politie op straat, waren er sommige incidenten hier niet gebeurd."

Het is de laatste tijd vaak raak in het gebied rondom de Beijerlandselaan. Meerdere schiet- en steekpartijen met slachtoffers in een periode van een jaar. Hillesluis scoort niet goed op de veiligheidsindex van de gemeente Rotterdam.

Weinig blauw op straat

"Er was een beroving, een winkelier is met een mes bedreigd. Niet zo lang geleden is er zelfs een winkelier bewerkt met een mes. Dat komt er omdat er geen politiebureau is en dus weinig blauw op straat", zegt de actieve buurtbewoner Denis Çelik.

De politiepost op het Sandelingenplein is er nog wel, maar niet in dagelijks gebruik. Je kunt er op afspraak 'aangifte op afstand' doen. Via een camera en scherm wordt er dan contact gemaakt met een politiemedewerker op een andere locatie.

De Wijk eist volledige heropening van de post. Bert Lemmens: "Het is hard nodig dat het politiebureau weer wordt ingezet. Niet alleen voor Hillesluis, maar ook voor het nabijgelegen Bloemhof en Vreewijk.

"Actie rondom het gebouw"

Wijkraadslid Iqbal Din: "Het is een heel mooi gebouw, maar moet weer bezet worden." Bert Lemmens: "Het maakt echt uit: er is actie rondom het gebouw. Al is het maar dat agenten in en uit lopen om hun lunch te halen. Toen het nog open was stonden hier vier of vijf politiewagens."

Politie onderzoekt op wat het effect zou zijn heropening. Dat zou in theorie namelijk kunnen betekenen dat een andere post moet sluiten. Voor de zomer worden de eerste resultaten van het onderzoek verwacht.