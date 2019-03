Ton (72) loopt voor de laatste keer de marathon. Of toch niet?

Het wordt Ton zijn 17e marathon in Rotterdam en zijn 37ste in totaal. "Het is de adrenaline die loskomt. Dat heb ik meegemaakt tijdens de eerste marathon in 1988 en sindsdien heeft het loopvirus mij in zijn greep zeg maar."

Ton heeft veel in Europa gelopen. Berlijn, Praag, Rome, Venetië. "In 2009 had ik iets van: dit wordt mijn laatste marathon. Ik word te oud en ik stop ermee."

Maar toen in 2013 zijn vrouw overleed, pakte hij de draad weer op. In principe voor één keer. Maar het jaar daarop werd het wéér de laatste keer. Bij Voorne Atletiek in Brielle, waar Ton traint, reageren ze inmiddels gekscherend: "Wordt zeker je laatste weer Ton?"

In de categorie vanaf zeventig jaar werd Ton twee jaar geleden derde. Hij verdiende er onder meer een gratis startbewijs mee voor 2018. Dat was een uitdaging om door te gaan, maar door lichamelijke klachten moest hij het vorig jaar af laten weten.

Ton loopt drie tot vier keer in de week met de ploeg uit Brielle. En ook al kost het veel moeite en inspanning qua voorbereiding, hij ging tóch weer trainen voor de 42 kilometer en 195 meter!

"De motivatie wordt wat minder, ik word wat ouder, dus als het wat slechter weer is dan heb je zoiets van... nou, ik ga vanavond toch maar even niet. Vroeger was dat geen probleem. Weer of geen weer; je ging eruit, je ging trainen. De keren dat je een training oversloeg, waren op de vingers van één hand te tellen. En tegenwoordig ligt dat wel wat anders. Maar ja, het blijft kriebelen".

"Ik denk wel dat het heel positief is dat je in beweging blijft", zegt Ton. "Nou hoeft het niet altijd een marathon lopen te zijn, maar bewegen is altijd goed natuurlijk. Dus blijven lopen, blijven gaan".

De doelstelling van Ton in Rotterdam is zondag: "Uitlopen. En het liefst met een tijd van rond de vier uur."