Steven Berghuis (Feyenoord): 'Ik ben gestraft, niet gepasseerd'

Steven Berghuis moest zondag bij Feyenoord op de bank beginnen tegen FC Utrecht. De buitenspeler gaf na afloop aan dat hij gestraft is voor een akkefietje op de training. "Bij een partijspel, ik wil niet ingaan op de inhoud. Maar het was volgens mij niet dusdanig erg, om me te straffen."

"De trainer vond dat wel", zegt Berghuis tegenover RTV Rijnmond. "Dat is zijn goed recht. Dat accepteer je en is het daarmee af. Maar ik wil wel ophelderen dat ik niet ben gepasseerd, maar gestraft."

Zijn relatie met Van Bronckhorst is wel goed. "Ik loop niet weg voor dit soort dingen. Ik recht m'n rug. Voor mij is het klaar nu; het is goed zo. We moeten het niet erger maken dan het is. Het kost genoeg energie in deze fase. Maar ik wilde het voor mezelf wel ophelderen omdat het van te voren anders werd gecommuniceerd."

