Van Bronckhorst weet nog niet of Berghuis zijn straf heeft uitgezeten

Feyenoord verloor zondag in de laatste seconde van FC Utrecht. De Rotterdammers kwamen nog goed terug van een 2-0 achterstand, maar kregen in de slotfase een enorme klap te verwerken.

"Een wedstrijd in de laatste seconde verliezen; dat komt altijd hard aan. Ik denk dat we heel goed beginnen, met twee honderd procent kansen. We beloonden onszelf niet. Je geeft ook weinig kansen weg.

Bij de vrije trap komen we achter. In de tweede helft viel de tweede heel snel. Daarna zijn we wat meer druk naar voren gaan geven. We hebben alles op alles gezet."

Berghuis

Van Bronckhorst strafte Steven Berghuis tegen FC Utrecht. Hij begon op de bank. "Het was disciplinair, omdat er iets is gebeurd op de training een aantal dagen geleden. Daarom heb ik de beslissing genomen om niet met hem te starten."

Of de straf langer zal gelden, is nog de vraag. "Dat weet ik nog niet. Het was voor deze wedstrijd. We werken deze week weer door naar de volgende wedstrijd."

Bekijk hierboven heel het gesprek.