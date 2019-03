Rob Jacobs over Feyenoord: 'Ayoub en Kökcü moeten starten'

"De eerste is een cadeautje want die muur staat gewoon niet goed. Vermeer moet dan gewoon in die hoek gaan staan waar die bal dan komt. Dan is er niks aan de hand. Hij doet wel een stap opzij, maar daar kan je dan nooit meer bij.

Dan komt de 2-0 er nog even achteraan door een fout van Vermeer. Ongelofelijk; iemand met zoveel ervaring.

Dan moet je de achterstand inhalen, en daar zijn ze bijna in geslaagd. Niet met overtuiging, ik heb dat bij geen enkele speler gezien, die tegen Ajax en PSV zo goed waren."

Berghuis

Dat Berghuis niet speelde, snapte Jacobs niet. "Wat kan me dat akkefietje nou schelen. Je moet moet het sterkste team opstellen. Waarom moet Toornstra dan ook weer naar de andere kant? Dan moet hij weer uit zijn positie naar de linkerkant, terwijl Berghuis overal kan spelen."

Het meest mist hij creativiteit. "Als ik Clasie zie spelen; dat kan iedereen, joh! En Vilhena is veel te onrustig. Dit is sowieso een heel onrustig Feyenoord. Het is aangekomen bij ze, als ik ze zo zie spelen.

Ik zou Ayoub en Kökcü laten spelen voor Clasie en Larsson of Jørgensen. Jørgensen zie je niet. Hij is onzichtbaar."

