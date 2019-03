Vrouw (20) krijgt glas in gezicht gegooid tijdens uitgaan

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 24 mensen aangehouden voor onder meer zware mishandeling en verboden wapenbezit in Rotterdam-Centrum. In een uitgaansgelegenheid aan de Meent raakte een vrouw van 20 uit Vlaardingen ernstig gewond in haar gezicht, toen iemand een glas naar haar gooide. Een 20-jarige vrouw uit Krimpen aan den IJssel is opgepakt en zit vast.