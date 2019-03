Wil en Marja nemen afscheid van Café Den Pimpelaer met nederlaag Feyenoord

Voor Wil en Marja Wolters was het zondag de laatste dag als kroegbazen van Café Den Pimpelaer in Barendrecht. Het café staat in Barendrecht bekend als echte Feyenoordkroeg, met alle wedstrijd op een groot scherm. Zo ook FC Utrecht - Feyenoord zondagmiddag.

De Rotterdammers gingen in de laatste seconden van het duel met 3-2 onderuit, maar heel veel heeft Wil daar niet van gemerkt. "Als je bezig bent krijg je weinig van de wedstrijd mee, maar dat is niet erg. Als de mensen het naar hun zin hebben is het goed."

"Ik zal af en toe nog wel in de buurt zijn, maar het is een beetje dubbel natuurlijk als je de zaak gerund hebt", vertelt kroegbaas Wil. "Het kampioenschap en de bekerfinales waren natuurlijk de hoogtepunten hier in het café."

Bekijk hierboven het interview met kroegbaas Wil Wolters, waarin hij ook ingaat op het vertrek van Martin van Geel bij Feyenoord. Maandag is er in FC Rijnmond een reportage te zien met reacties van supporters in Café Den Pimpelaer, onder andere over FC Utrecht - Feyenoord.