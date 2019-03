Arab Film Festival trekt 1700 bezoekers

Nog maar een half jaar na de vorige editie heeft het Arab Film Festival in Rotterdam bijna 1700 filmliefhebbers verspreid over vijf dagen naar Rotterdam-Zuid weten te trekken. Het Arab Film Festival vertoonde meer dan twintig films die een beeld geven van de culturele, politieke, sociale en artistieke situatie in de Arabische wereld.[article:179896:Vijf dagen vol Arabische films in Rotterdam]Vorig jaar oktober trok het filmfestival met iets minder filmvertoningen nog zo'n 1200 mensen naar filmhuis Cinerama in het centrum van de stad. Dit jaar verhuisde het festival voor de 19e editie naar LantarenVenster op de Wilhelminapier voor vijf dagen films uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Henna en hand in hand dansen

In de foyer was tussendoor ruimte voor muziek, dans, napraten over de films, en tijdens een speciale ladies night konden vrouwelijke bezoekers onder meer henna laten zetten.

Op de eerste avond kwamen zo'n 250 gasten naar de uitverkochte Egyptische roadmovie Sawah (2018). Op die openingsavond was ook Syrische live-muziek met de volksdans Dabke, wat letterlijk 'stampen' betekent. "Dat was een groot feest", zegt de organisatie. "Jong en oud, Syrisch, Marokkaans, Turks en blank, iedereen stond hardop lachend hand en hand te dansen."

Turks fruit

De openingsfilm Sawah verkocht vrijdagavond opnieuw uit, in samenwerking met de Rotterdamse filmclub Cimena. "Een hele enthousiaste club", vertelt Nina van het Arab Film Festival. "We hebben na afloop van de film samen in de foyer thee gedronken met Turks fruit. Een hele leuke nazit."

Ook kwamen donderdagochtend zestig kinderen van basisschool Bloemhof naar de Kop van Zuid. "Zestig superblije kids, lekker uitgelaten naar de film."

Prijzen

De juryprijs ging naar de film Look at Me van Najib Belkahdi, de publieksprijs was voor Yomeddine van Abu Bakr Shawky. Rules of the Game van Fahmi Farahat kreeg de prijs voor de beste korte film.

Het Arab Film Festival is volgend jaar van 26 tot en met 30 maart in LantarenVenster.