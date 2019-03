Brandweer knipt kunstwerk open voor opgesloten duif

Een duif heeft zich zondag aan het begin van de middag in Barendrecht zo in de nesten gewerkt, dat de brandweer te hulp moest schieten. De vogel was de metalen constructie van een kunstwerk op een rotonde binnengekropen en kon de uitgang niet meer vinden. De brandweer heeft een stuk van het kunstwerk opengeknipt om de vogel te bevrijden.