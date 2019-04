Nieuwe ambulancepost bij Hellevoetsluis moet aanrijtijden op Voorne-Putten verbeteren

Langs de N57 bij Hellevoetsluis gaat maandag een ambulancepost open. Daardoor kunnen hulpverleners op Voorne-Putten sneller ter plaatse zijn. De post staat aan de Zwartedijk in Hellevoetsluis.

Ambulances moeten bij 95 procent van de spoedritten binnen vijftien minuten aanwezig zijn. Op Voorne-Putten werd dit percentage bijna lange na niet gehaald.

Er was na het verdwijnen van het Ruwaard Van Puttenziekenhuis geen volwaardig ziekenhuis meer op het eiland. Ook de afschaffing van de huisartsenpost in Hellevoetsluis, maakte dat het buiten kantooruren langer kon duren voordat patiënten hulp kregen. De nieuwe ambulancepost moet daar verbetering in brengen.