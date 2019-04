Geweld tegen journalisten harder aangepakt

In een jaar tijd besloten 89 journalisten in Nederland een verhaal niet te maken, omdat ze werden bedreigd. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van acht jaar eerder. Een op de drie journalisten zegt bepaalde locaties en wijken te vermijden, zo blijkt uit onderzoek van prof. dr. Brenninkmeijer en dr. Odekerken.

"Twee journalisten vertellen ons dat ze bewust niet naar de demonstraties in Rotterdam zijn gegaan of plekken mijden waar veel Turkse Nederlanders komen, zoals moskeeën, koffiehuizen en bepaalde restaurants en supermarkten", schrijven de onderzoekers.

Hoofdredacteur Mehmet Cerit van de in Rotterdam gevestigde Nederlandse editie van Zaman Vandaag was een tijd lang doelwit van dreigementen. Ook de Rotterdamse columniste Ebru Umar heeft er regelmatig mee te maken. Vorige week gebeurde dat nog rond een expositie in de centrale bibliotheek in Rotterdam.