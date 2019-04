Trainer Jerry M. in de cel voor misbruik minderjarige meisjes

De Rotterdamse atletiektrainer Jerry M. (59) zit in de cel op verdenking van misbruik van jonge meisjes. Hij wordt maandag verhoord. Er is vier keer aangifte tegen hem gedaan van aanranding en ontucht.

De zedenpolitie heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met vrouwen die recent én in het verleden te maken hebben gehad met de trainer. Verder zijn zestig personen uit de atletiekwereld gehoord.

Het onderzoek richt zich op strafbare feiten die zouden zijn begaan in Nederland, maar ook in het buitenland, bijvoorbeeld tijdens trainingskampen daar.

Het onderzoeksteam heeft contact opgenomen met slachtoffers van mogelijk strafbare feiten, die verjaard zijn. "Die slachtoffers zijn in de gelegenheid gesteld om hun ervaringen te delen en hebben ondersteuning aangeboden gekregen", laat justitie weten.

Begin 2019 bleek dat Jerry M. de afgelopen 35 jaar ongehinderd verschillende meisjes kon misbruiken. In sommige gevallen leidde dat tot zwangerschappen bij de jonge sporters. Jerry M. zou een van zijn slachtoffers naar een abortuskliniek hebben gebracht. De meisjes waren tussen de 11 en 18 jaar.

Vorig jaar legde de trainer een volledige bekentenis af bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR), dat als tuchtrechter optreedt in de sportwereld.

De 59-jarige M. was actief bij atletiekvereniging CAV Energie in Barendrecht. Later ging hij naar Den Haag Atletiek.