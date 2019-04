Wiegel: 'Forum voor Democratie moet in provinciebestuur'

Forum voor Democratie zou als verkiezingswinnaar een plek in het provinciebestuur van Zuid-Holland moeten krijgen. Dat heeft informateur Hans Wiegel maandag gezegd, op de eerste dag van zijn werk.

Wiegel vindt dat ook de tweede partij van Zuid-Holland, de VVD, in de Gedeputeerde Staten zou moeten komen. De VVD-coryfee wil de komende dagen uitzoeken welke partijen zich daarbij willen aansluiten.

Voor een meerderheid zijn in Zuid-Holland vier of vijf partijen nodig.

Wiegel praat maandag en dinsdag met alle fractievoorzitters. Daarna gaan de nieuwe Statenleden op stap om elkaar beter te leren kennen. Volgende week wil Wiegel kijken wat de verdere mogelijkheden zijn voor een provinciebestuur.

Achter Forum en de VVD werden GroenLinks, D66 en PvdA derde, vierde en vijfde in Zuid-Holland. Dat hoeft volgens Wiegel geen bezwaar te zijn. In Noord-Brabant bouwde hij een provinciebestuur met VVD en SP. In Den Haag hielp Wiegel vorig jaar bij het samenstellen van een stadsbestuur met zowel Groep de Mos en VVD als GroenLinks en D66.

"De kern van mijn aanpak is dat je moet kiezen voor samenwerking, voor elkaar wat gunnen. Dat geldt in het hele leven en ook in de politiek. Je moet elkaar vooral vertrouwen. Als dat de habitus kan zijn, ben ik er wel optimistisch over'', stelde Wiegel.

De voormalig voorman van de VVD vindt dat Forum en zijn eigen partij twee gedeputeerden moeten krijgen in het bestuur van Zuid-Holland. De afgelopen jaren telde dat vijf leden. Om plek te bieden aan meer partijen in de Zuid-Hollandse coalitie, zou het bestuur wat Wiegel betreft moeten worden uitgebreid naar een stuk of zeven gedeputeerden.