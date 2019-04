Meer docenten en onderzoekers tekenen tegen aantijgingen Baudet

De Erasmus Universiteit in Rotterdam

De open brief waarin wetenschappers, docenten en onderzoekers van Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten zich tegen Thierry Baudet keren, is inmiddels al meer dan 750 keer ondertekend. Vrijdag stond de teller nog op ruim tweehonderd.

De ondertekenaars zeggen "verontrust en gealarmeerd'' te zijn over de recente activiteiten en uitspraken van de partijleider van Forum voor Democratie (FVD).

Baudet zei in zijn speech na de verkiezingen vorige week dat "wij'' en "onze boreale wereld worden kapotgemaakt en ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen''. Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) liet eerder al weten hem dit "zeer kwalijk" te nemen.

"Hiermee voegen wij ons ook bij studenten, academici en onderwijzers die al eerder hun zorg om het standpunt van Baudet en de FVD met betrekking tot scholen en universiteiten hebben uitgedrukt'', staat in de brief. Volgens de academici creëert Baudet een "samenzweringsachtige sfeer'' waarin academici, journalisten, kunstenaars en architecten verdacht worden gemaakt en zelfs schuldig worden bevonden aan het kapotmaken van "zijn ideale samenleving".

De brief is ondertekend door onder anderen hoogleraren van universiteiten in Rotterdam, Maastricht, Utrecht, Amsterdam, Groningen, Leiden en Nijmegen.