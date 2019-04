Vanaf vandaag: TV Rijnmond op NPO2

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) begint samen met regionale omroepen vandaag met een proef waarbij in drie regio’s een 5-minuten durend regiojournaal is te zien.Vanaf nu is op NPO 2 op werkdagen ‘Kijk op de Regio’ te zien, een nieuwsblok direct na het NOS Journaal van 18.00 uur.