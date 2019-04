Alles over de Marathon Rotterdam 2019

Lopers van de kwartmarathon beginnen zondag om 09:30 uur aan de Burgemeester van Walsumweg en een haf uur later is de start van de echte marathon aan de voet van de Erasmusbrug. Een paar uur later volgt voor iedereen een feestelijke intocht op de Coolsingel.

De organisatie geeft deelnemers en toeschouwers het advies zoveel mogelijk met het openbaar vervoer te reizen. Rotterdam Centraal, Beurs en Blaak zijn uitstekend bereikbaar en liggen vlakbij de start- en finishlocatie. Metrostation Leuvehaven is zondag tot 15.00 uur afgesloten. Houd er rekening mee dat ook veel wegen zijn afgesloten en het zal erg druk zijn in de stad.

RTV Rijnmond doet zondag de hele dag op Rijnmond.nl verslag op de speciale marathonpagina . Op Radio Rijnmond beginnen we om 09:00 vanuit de studio en op locatie. Drie motorverslaggevers rijden met de lopers mee en doen verslag op 93.4 FM. TV Rijnmond start rond 13:00 uur na het NOS-wedstrijdverslag met een uitzending vanaf de Coolsingel en het feest rond de binnenkomst van de tienduizenden lopers. Vanaf 21:15 uur is er op TV Rijnmond een compilatie.