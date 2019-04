Omroep Vlaardingen: help voetbalclubs uit de brand

De brand die vorige week het gezamenlijke clubgebouw van de Vlaardingse voetbalclubs Deltasport en CION in de as legde laat zien dat sport verbroedert. Clubs uit de regio bieden hun hulp aan, er is een crowdfund actie gestart en Omroep Vlaardingen gooit er een heuse marathonuitzending tegen aan.

Woensdag 3 april zal de lokale zender van 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds actie voeren om geld in te zamelen. Behalve het houten gebouw ging ook de complete inboedel en prijzenkasten in vlammen op.

"We vinden dat we als omroep ook een verbindende rol moeten spelen en in dit geval ook een ondersteunende", zegt Paul Marseille van Omroep Vlaardingen. "Mensen kunnen naar de studio komen de gehele dag, kunnen inbellen, een mailtje sturen, plaatje aanvragen, bedrijven kunnen een heel uur kopen, kortom bijna alles is mogelijk".

Hartverwarmend

De deuren van de studio aan de Hoogstraat in Vlaardingen zijn de hele dag open. Rond 18.00 uur zal de opbrengst van de actiedag bekend worden gemaakt. De clubs zijn blij met alle steun. "Hartverwarmend, als je ziet wat er allemaal loskomt in de hele regio", zegt CION-voorzitter John Bel. "We zijn nu aangewezen op hulp van buitenaf, een aggregaat, Dixies, dat soort zaken. Ik hoop dat iedereen meedoet aan de actiedag woensdag".

De gemeente Vlaardingen zal deze week tijdelijke onderkomens plaatsen zodat CION en Deltasport het seizoen op het terrein in de Broekpolder kunnen afmaken. Alle steun hielp het eerste elftal zaterdag niet aan een overwinning. De ploeg van Ton Pattinama verloor met 1-5 van Honselersdijk.