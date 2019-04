Ard van Peppen maakt zich klaar voor Marathon Rotterdam

Ard van Peppen maakte onlangs bekend dat hij stopt als profvoetballer. De 33-jarige Delftenaar, die in het verleden in de jeugd van Feyenoord speelde en als prof uitkwam voor o.a. Excelsior, zat sinds juli zonder club. Om zijn carrière symbolisch af te sluiten loopt Van Peppen aankomend weekend de Marathon van Rotterdam.

"Het zat al jaren in mijn hoofd en het stond ook op mijn bucketlist, het lopen van een marathon", begint Van Peppen. "Ik dacht eerst aan New York maar dat vond ik iets teveel van het goede. Toen dacht ik aan Rotterdam, het is namelijk min of meer mijn achtertuin."

Goede Doel

Hoewel Van Peppen tegenwoordig - samen met voormalig profvoetballer Frank Demouge - een voetbalschool runt vanuit Maastricht, keert hij zodoende met plezier terug in de regio waar hij vele jaren doorbracht: "Ik heb vaak genoeg rond de Kralingse Plas gelopen", vervolgt de voormalig profvoetballer, die in 2010 de promotie van Excelsior meemaakte: "Volgens iedereen is dit ook echt het zwaarste stuk wat er is."

Hoewel Van Peppen op deze manier zijn carriere definitief wil afsluiten, loopt hij ook voor een goed doel. "Ik loop voor de Sunday Foundation van mijn goede vriend Sander de Kramer. Hij zet zich in voor kinderen in Sierra Leone om hun naar school te sturen. Ik heb altijd al wat bij willen dragen aan een goed doel, en ik ben blij dat ik dit zo kan doen."

Bekijk hierboven de hele reportage over Ard van Peppen die zich voorbereidt op de Marathon van Rotterdam.