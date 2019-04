N3 dicht na aanrijding met slagboom

De N3 tussen Papendrecht en Dordrecht is maandagmiddag in beide richtingen afgesloten. De slagboom voor de brug over de Beneden-Merwede is eraf gereden.

Automobilisten moeten omrijden via de A15 en de A16.

Het is niet de eerste keer dat een auto of vrachtwagen tegen de slagboom aanrijdt. "Bij een brug zitten we ook met het probleem dat de vergrendeling soms niet werkt nadat de slagboom een tik heeft gekregen. Het is dus vaak niet een kwestie van even een nieuwe boom ophangen", zegt Rijkswaterstaat.