Nikki had uitvalverschijnselen in haar benen. Nu loopt ze de marathon

RTV Rijnmond volgt zes helden die de monsterloop komend weekend gaan lopen: het Rijnmond Running Team. Maandag was de 32-jarige Nikki van Alem in de uitzending bij Radio Rijnmond.

De Rotterdamse werkt in de schuldhulpverlening en loopt zondag haar eerste marathon. "Ik ben gaan lopen nadat ik een tijdje uitvalverschijnselen in mijn benen had, ik moest toen helemaal stoppen met sporten", zegt ze maandag in het ochtendprogramma Wakker over die vreselijke periode in haar leven.

"Jarenlang kon ik niets doen. Ik merkte dat het steeds beter ging, dus ik wilde toch weer iets aan sport gaan doen. Ik begon met drie minuten hardlopen en bouwde dat uit naar mijn eerste vijf kilometer wedstrijd. Toen naar de tien en zo steeds verder. En nu de hele."

Nikki kon de laatste tijd niet goed trainen nadat ze over een dennenappel was gestruikeld, maar is vol goede moed. "Ik hoop 'm in ieder geval uit te lopen. En voor volgend jaar heb ik al een ticket gekocht voor de marathon van New York."