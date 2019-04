Geuzen bevrijden Den Briel. Alwéér.

Het is Bevrijdingsdag. Althans in Brielle, waar elk jaar gevierd wordt dat de gehate Spaanse bezetter op 1 april 1572 werd verslagen door de Geuzen. Ook dit jaar is het een zonovergoten volksfeest.

Door het mooie weer zijn er meer mensen afgekomen op de viering dan anders, maar hoeveel dat er zijn durft de organisatie nog niet te zeggen. Er is uitgepakt met nóg meer muziekgroepen en spektakel dan anders en de dag verloopt gemoedelijk. Ook dit jaar worden alle gebeurtenissen van toen nagespeeld en ook dit jaar worden de Spanjaarden in de pan gehakt door de Geuzen.

Dat de viering aan populariteit wint bevestigt de 26-jarige Briellenaar Thierry de Jong. "Steeds meer van mijn vrienden doen mee aan het spel. Vroeger gingen we vooral bier drinken, maar tegenwoordig vinden we het belangrijk om echt mee te doen aan het toneelspel. Om de geschiedenis levend te houden. We zijn trots op Brielle en op wat hier gebeurd is."

De Jong is inmiddels een 'BB-er' (Bekende Briellenaar) vanwege zijn tatoeage. Hij heeft het geuzenschip de Prince Admirael op zijn arm laten tatoeëren, met aan de binnenkant van zijn arm de Catharijnekerk en de poort die werd opengeramd door de Geuzen.

"Ik moet in de kroeg de hele tijd mijn tatoeage laten zien, mensen vinden het erg mooi. Op een dag als vandaag is het een beetje jammer dat mijn geuzenpak mijn arm bedekt. Maar straks, als we de Spanjaarden hebben verslagen, ga ik lekker in mijn T-shirt een biertje drinken en dan kan iedereen er weer van genieten."