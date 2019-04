Feyenoord-supporters geven cijfer aan Van Geel: 'Hij heeft ons veel gebracht'

Feyenoord verloor zondag met 3-2 bij FC Utrecht. Een aantal supporters die niet bij de wedstrijd wilden of konden zijn, keken de wedstrijd in Café Den Pimpelaer in Barendrecht.

Het ging in het café vooral over het vertrek van Martin van Geel. De supporters zijn overwegend positief. "Er zitten twee kanten aan het verhaal. Hij heeft ons tijdens het kampioensjaar veel gebracht.

Het is jammer dat hij nu weggaat, maar misschien is het tijd voor iets nieuws en een nieuwe visie. Misschien dat we dan weer voor het kampioenschap kunnen gaan", zegt een supporter.

Cafébaas Wil Wolters geeft Van Geel een acht. "Ik vind dat hij het goed gedaan heeft."

Een andere bezoeker geeft hem een zes. "We hadden geen gulden, toen hebben we het allemaal moeten doen. Alleen, het is geen lieve of leuke man. Het is een beetje rare man als je hem op tv ziet. Ook in de voetbalwereld vinden ze hem niet leuk."

