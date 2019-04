Sjoerd Mossou in FC Rijnmond: 'Feyenoord snakt naar sterk leiderschap'

"Feyenoord snakt naar sterk leiderschap", zo zei Sjoerd Mossou in FC Rijnmond, die daar zelf wel een idee voor heeft: "Ik vind Max Huiberts een logische keuze. Iemand met ervaring moet het zijn, want je kan geen risico nemen met iemand die je nog moet opleiden."

Tafelgenoot Emile Schelvis deelt de mening van Mossou: "Je zou een duo kunnen vormen met Robert Eenhoorn. Ik denk wel dat hij bij AZ genoeg kilometers heeft gemaakt.

En er moet sowieso goed gekeken worden naar de organisatie, want Jan de Jong lijkt mij geen krachtfiguur om alle geledingen van de club bij elkaar te brengen."

