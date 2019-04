Kunstwerken Dalí en Magritte terug in Boijmans

Beroemde kunstwerken van onder anderen Dalí en Magritte zijn sinds deze week weer te zien in Museum Boijmans Van Beuningen. De werken verbleven de afgelopen tijd in Italië, waar meer dan honderdduizend mensen de Rotterdamse topstukken hebben bewonderd.

In de Italiaanse stad Alba waren 149 topstukken van kunstenaars als Dalí, Ernst, Moesman, Tanguy en Magritte de afgelopen vier maanden te zien. Een deel daarvan kwam uit de surrealistencollectie van het Boijmans Van Beuningen. De stukken zijn sinds deze week weer terug in Boijmans. Vanwege de aankomende verbouwing van het Rotterdamse museum, waardoor vanaf 26 mei de deuren voor een paar jaar worden gesloten, krijgt de bezoeker nog één kans om een aantal van deze topstukken te bewonderen.

Hoogtepunten te zien

De surrealistische kunstwerken worden tussen andere geselecteerde hoogtepunten uit de museumcollectie geplaatst. De tentoonstelling krijgt de toepasselijke naam ‘Als de luiken sluiten’ en is tot 26 mei te zien.

In 2021 is de volledige collectie van het museum weer te zien in Depot Boijmans Van Beuningen, dat het eerste publiekelijk toegankelijke kunstdepot ter wereld wordt.