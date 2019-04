Provincie doet onderzoek naar huisvesting arbeidsmigranten

De provincie Zuid-Holland wil meer inzicht krijgen in het aantal arbeidsmigranten dat tijdelijk in Nederland komt werken, met name om problemen met huisvesting op te lossen. De provincie krijgt daarvoor 400 duizend euro van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het geld is bedoeld om de komende twee jaar te kijken naar oplossingen om het tijdelijk personeel onderdak te geven. Nu wonen arbeidsmigranten vaak in zogenaamde migrantenhotels, of op recreatieparken, waardoor die accommodaties niet beschikbaar zijn voor recreanten. Ook gezinswoningen worden nu opgedeeld in kamers om te verhuren aan arbeidsmigranten. Dat kan in bepaalde gevallen overlast geven, en zorgen voor een scheve woningmarkt.

Volgens gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Ruimte en Economie) zijn bedrijven in de regio steeds meer afhankelijk van arbeidsmigranten. "Maar dan moeten we wel zorgen voor goede huisvesting, liefst dichtbij het werk zodat het geen extra drukte op de weg veroorzaakt."

Wetgeving aanpassen

De provincie hoopt door het in kaart brengen van het aantal benodigde en verwachte arbeidsmigranten, beter in te kunnen spelen op de vraag naar onderdak.

Ook kijkt de provincie of wet- en regelgeving rond bijvoorbeeld wonen en logies kan worden aangepast, en hoe de handhaving op illegale bewoning kan worden verbeterd.

'Grote tekorten'

Uit eerder onderzoek blijkt dat één op de vijf bedrijven in de regio geen geschikt personeel kan vinden. Ook is de arbeidsmarkt niet heel flexibel, werknemers stappen moeilijk over naar een andere sector of regio. Tegelijkertijd wordt beschikbaar personeel slecht benut, en kunnen er meer mensen aan het werk.